Япония начала третий этап сброса радиоактивной воды в океан

Оператор АЭС «Фукусима-1» в Японии начал третий этап сброса в океан воды, использованной для охлаждения реактора. До середины ноября планируется вылить из резервуаров около 7800 тонн жидкости, передает телеканал NHK.

Компания Tokyo Electric Power Company начала готовить первую партию воды еще 31 октября. Очищенную после использования воду закачали в переходный резервуар и начали разбавлять океанской водой. Затем замерили уровень радиации, добиваясь, чтобы содержание трития не превышало седьмую часть от рекомендованного ВОЗ уровня для питьевой воды.

Сброс провели около 10:20 часов 2 ноября. Планируется, что третий этап продлится до середины ноября. За это время в океан отправят около 7800 тонн воды, освободив еще 10 резервуаров, в которых хранили охладитель.

Всего до конца марта TEPCO планирует вылить в океан 31,2 тыс. тонн, чтобы освободить 40 резервуаров. Сброс будут проводить в четыре этапа. Первый проводился с 24 августа по 11 сентября, второй – с 5 по 23 октября.

Делегация МАГАТЭ 24 октября начала проверку безопасности сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Специалисты прибыли в Японию, чтобы проследить весь процесс и провести замеры радиации.

Токио, Наталья Рязанова

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