В Газе показали список иностранцев, которые покинут сектор 2 ноября

Управление по границам и контрольно-пропускным пунктам Газы опубликовало список иностранцев, которым разрешат выйти из сектора через египетскую границу. Их 596 человек 400 – американцы, передает Al Jazeera.

Сектор Газа и Египет согласовали выход 596 иностранцев и лиц с двойным гражданством через пограничный переход Рафах 2 ноября. Список опубликовали около 02:00 часов. Те, кому разрешили покинуть сектор Газа, должны были собраться у ворот КПП к 07:00 утра. По данным телеканала, люди уже выходят на территорию Египта.

Самая большая группа в списке – американцы, их 400 человек. Сектор смогут покинуть 50 бельгийцев, 24 грека, 23 хорвата, 20 граждан Венгрии, 20 – Нидерландов, 17 – Шри-Ланки, 11 – Швейцарии. Также в списке несколько человек с паспортами Азербайджана, Бахрейна, Чада, Италии, Северной Македонии, Южной Кореи и Мексики.

Всего через КПП «Рафах» из Газы смогут уйти 5-7 тыс. иностранных граждан. МИД Египта согласился предоставить лицам с двойным гражданством транзитные визы и обеспечить им эвакуацию. При гарантиях соответствующих дипмиссий иностранцев отправят в страны, выдавшие им паспорта.

Газа, Наталья Рязанова

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