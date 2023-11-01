СМИ: Покинуть сектор Газа позволят от пяти до семи тысячам иностранцев

Покинуть сектор Газа через египетский КПП «Рафах» разрешать от пяти до семи тысячам иностранным граждан, – сообщает в среду, 1 ноября, телекомпания CNN.

В сообщении телекомпании со ссылкой на источники в администрации США, говорится: «Число иностранных граждан, которым будет разрешено покинуть сектор Газа через КПП «Рафах», может оказаться от 5 до 7 тыс. человек. Эта цифра неокончательная, так как ситуация на земле постоянно меняется».

В сою очередь помощник главы МИД Египта Исмаил Хайрат на брифинге с дипломатами заявил, что его страна предоставит лицам с двойным гражданством транзитные визы под обязательство иностранных дипмиссий обеспечить их дальнейшую эвакуацию в свои страны, – сообщило в среду, 1 ноября, издание Al-Ahram.

В ходе своего выступления Исмаил Хайрат сказал: «Гражданам иностранных государств и членам их семей будет предоставлена транзитная виза на египетском наземном переходе «Рафах» в соответствии с правилами, регулирующими этот вопрос, под обязательство дипломатических миссий отправить их напрямую в эти страны».

Каир, Иван Бабурин

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