Израильские войска на три часа открыли дорогу в южные районы сектора Газа

Израильская армия дала три часа для эвакуации мирных жителей с севера сектора Газа в южные районы. Не все желающие смогут воспользоваться этим шансом: у многих нет транспорта и не все услышали объявление, передает Al Jazeera.

Израильские военные открыли основную дорогу на севере анклава до 16:00 по местному времени 4 ноября. Ради собственной безопасности местным жителям рекомендовали уйти на юг.

«Реальность такова, что для многих это невероятно сложно и опасно. Многие люди не получили это сообщение, и многие, возможно, не смогут сразу двинуться с места, не у всех есть доступ к транспорту», – сказала журналист телеканала Сара Хайрат после серии коротких интервью.

Число жертв израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 9 488 человек, включая 3 900 детей. Число погибших в Израиле превышает 1500 человек.

По данным Минздрава Газы, только за последние сутки погиб 231 палестинец. По меньшей мере 15 человек были убиты и еще 54 ранены в результате израильского удара по школе аль-Фахура. Большинство погибших – женщины и дети, находившиеся на школьном дворе. Погибших невозможно опознать, тела разорвало взрывом. Пока останки просто собрали в пластиковые пакеты.

Еще около 2200 человек, в том числе 1250 детей, остаются под обломками разрушенных зданий в секторе Газа. Их точное число и личности невозможно установить – завалы не разобрать без специальной техники.

Израильские военные нанесли авиаудар по школе Усамы бен Заида в районе Аль-Сафтави, где укрывались беженцы.

Москва, Наталья Рязанова

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