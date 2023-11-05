ХАМАС назвало терроризмом слова израильского министра о ядерном ударе по Газе

Заявление израильского министра подтверждает, что Тель-Авив практикует терроризм, заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем. Он подчеркнул, что политика действующего кабмина Израиля проводится при полной поддержке США.

«Заявления о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа», – цитирует Касема РИА Новости.

Он отметил, что именно полная поддержка Вашингтоном политики Тель-Авива позволяет израильским министрам выступать с подобными заявлениями.

Ранее днем министр по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихай Элиягу заявил, что одним из вариантов разрешения конфликта между Израилем и ХАМАС является сброс атомной бомбы на сектор Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг слова министра и заявил, что Израиль придерживается стандартов международного права во время операции по уничтожению боевиков движения ХАМАС. В минобороны Израиля заявление Амихая Элияху назвали «безответственным». Министра отстранили от участия в заседаниях правительства.

После этого Амихай Элиягу заявил, что говорил метафорически.

Израиль непрерывно бомбит сектор Газа и начал наземную операцию, провозгласив своей целью освобождение взятых ХАМАС заложников и уничтожение боевиков. Палестино-израильский конфликт резко обострился после 7 октября, когда боевое крыло ХАМАС атаковало израильскую территорию.

Москва, Наталья Рязанова

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