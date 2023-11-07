ФРГ перебросит два танковых батальона в Литву

Берлин решил перебросить два танковых батальона к Вильнюсу для укрепления боевой бригады, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Немецкие военные будут находиться в прибалтийской стране на постоянной основе.

«Министр объявил о решении разместить на постоянной основе 203-й танковый батальон из Аугустдорфа и 122-й танково-гренадерский батальон из Обервихтаха в качестве ядра новой бригады в Литве. Объединение под названием Panzerbrigade 42 будет насчитывать около 4800 солдат», – пишет портал Augen Geradeaus.

В результате переброски танковых батальонов немецкая бригада в Литве обретет структуру. Существующая многонациональная боевая группа НАТО будет интегрирована в нее в качестве третьего боевого батальона.

Германия и Литва еще обсуждают место для размещения бригады, предварительно, это могут быть окрестности Вильнюса или города Каунаса. Официально новую единицу введут в строй в начале 2025 года.

В начале октября Писториус объявил, что ФРГ разместит в Литве полную бригаду из 4000 военных до конца 2024 года. Решение стало неожиданным для обеих сторон. Теперь предстоит построить инфраструктуру для размещения военных и их семей, а также 200 гражданских служащих из ФРГ.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»