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Вторник, 7 ноября 2023, 11:36 мск

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Житель Турции нашел под своим домом древний город и систему тоннелей

В Турции житель обнаружил под своим домом подземный город возрастом около двух тысяч лет. Об этом сообщает новостное агентство DHA.

Житель города Кайсери начал делать ремонт в доме и обнаружил систему тоннелей под сараем, который использовался для хранения сена. К раскопкам присоединились специалисты из Фонда защиты и продвижения экологических и культурных ценностей (ÇEKÜL).

«Когда мы убирали здесь грязь, был обнаружен подземный город. После мы провели исследования. По моим оценкам, площадь подземного города, в котором мы работаем, составляет 300 кв. м», – рассказал хозяин дома.

По оценкам экспертов, древний город был основан около двух тысяч лет назад. Уже сейчас в подземелье нашли механизмы, которые представляют интерес для историков. Отмечается, что город Кайсери в древности назывался Кесария, или Цезарея, и являлся центром римской провинции.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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