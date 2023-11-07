Литва введет налог на дождь из-за расходов на оборону

Литовские власти вводят налог на дождевую воду для некоторых категорий налогоплательщиков. Дополнительно собранные средства пойдут на расходы на оборону. Об этом сообщил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.

По его словам, с января 2024 года в Литве вступит в силу закон, согласно которому некоторым лицам придется платить за дождевую воду. Документ был предложен правительством и одобрен Сеймом, передает РИА «Новости».

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин решил перебросить два танковых батальона к Вильнюсу для укрепления боевой бригады. Немецкие военные будут находиться в прибалтийской стране на постоянной основе.

«Литовские власти уже не знают где искать дополнительные ресурсы и вынуждены даже вводить налог на дождь, чтобы покрыть растущие расходы. При этом в стране бастуют учителя. Но вместо того, чтобы за счет нового налога удовлетворить требования учителей литовские власти видимо будут содержать новые немецкие танковые батальоны», – отметил Шендерюк-Жидков.

По словам политика, планируемый дефицит бюджета Литвы в следующем году составит 2,9% от ВВП. Экономику страны подкосили расходы на оборону и поддержка Украины, которая составляет уже почти 1,5% от ВВП. Кроме того, доходы сократились из-за ограничения калининградского транзита и других антироссийских экономических мер литовского правительства.

Вильнюс, Зоя Осколкова

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