За месяц конфликта 10 165 палестинцев убиты, 70% жителей Газы перемещены

Число погибших жителей сектора Газа увеличилось до 10 165 человек, среди израильтян более 1 500 погибших. Всего за месяц палестино-израильского конфликта 70% населения анклава перемещены, 50% жилых домов пострадали от израильских ударов.

По данным Минздрава Палестины, на утро 7 ноября подтверждена гибель 10 165 палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу. Из них 70% – женщины, дети и пожилые люди. Еще порядка 27 000 ранены. В среднем, каждую минуту в больницы поступает один раненый, а каждый час – 15 тел погибших. Каждый час погибают шесть детей и пять женщин.

Правительство Палестины сообщило, что за месяц 70% населения сектора Газа изгнаны из своих домов в ходе бомбардировок и наземных рейдов израильских военных. Половина жилых домов в анклаве пострадала от ударов, а 10% больше не пригодны для проживания. Треть школ и 14% мечетей повреждены. Фактически закрыты половина больниц и 62% пунктов первичной помощи, пострадавшие от снарядов или лишенные топлива для генераторов.

«Около 30 000 тонн взрывчатки использовал Израиль при бомбардировке. В среднем 82 тонны на квадратный км территории анклава», – цитирует сообщение телеканал Al Jazeera.

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подтвердило данные палестинского правительства. 717 000 перемещенных лиц живут в 149 учреждениях агентства во всех пяти провинциях Газы.

Помещения не рассчитаны для такого количества людей, сбежавшие от войны палестинцы ютятся в тесноте. Это повышает риски инфекций. В приютах БАПОР зарегистрированы тысячи случаев острых респираторных и кожных инфекций, диареи и ветряной оспы, передает Alsumaria.

При этом, около 160 тыс. палестинцев нашли убежище в 57 школах БАПОР в северном регионе и в секторе Газа, но у ООН больше нет возможности доставить туда помощь или проверить состояние людей, потому что Израиль заблокировал доступ в анклав.

Напомним, 7 октября группа боевиков движения ХАМАС атаковала израильскую территорию и захватила заложников из числа мирных граждан. В ответ Израиль начал массированную бомбардировку сектора Газа, которая продолжается ровно месяц. Под удары попадают как жилые дома, так и лагери беженцев, больницы, школы. После нескольких попыток согласовать план действий Тель-Авив все же одобрил наземную операцию против ХАМАС.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе. Россия неоднократно призывала к прекращению огня сторонами и началу мирных переговоров.

Москва, Наталья Рязанова

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