Израиль совершает множество военных преступлений в Газе, заявили в ООН

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе.

«Мы явно говорим о совершении множества различных военных преступлений в Газе», – так она ответила на вопрос журналистов, совершает ли Израиль преступление против человечности в Газе (цитата по РИА «Новости»).

Троссел подчеркнула, что военными преступлениями являются насильственное перемещение населения, систематические удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре и коллективное наказание, применяемое Израилем к жителям Газы.

Вместе с тем она указала, что лишь компетентный суд может определить, совершает ли Израиль геноцид в Газе.

Ранее генсек Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа в понедельник заявил, что 70% погибших в секторе Газа после начала армией Израиля операции против палестинской группировки ХАМАС – женщины и дети.

Он отметил, что под обстрелы в Газе попадают мечети, церкви, больницы и объекты БАПОР, где пытаются укрыться мирные жители. По данным БАПОР, за три недели в Газе погибли 3,2 тыс. детей. «Это не может быть сопутствующими потерями», – подчеркнул комиссар.

По информации минздрава анклава, число погибших с 7 октября в результате израильских ударов в секторе Газа достигло 9 227 человек, передает телеканал Al Jazeera. Среди погибших 3 826 детей и 2 405 женщин. Еще более 32 500 человек были ранены.

Ранее сообщалось, что израильские военные окружили город Газа, который является административным центром сектора Газа, и вошли в него для проведения боевых операций против палестинской группировки ХАМАС. Представитель ЦАХАЛ заявил, что армия Израиля уничтожает боевиков ХАМАС в ближних боях. В случае необходимости израильская армия готова расширить наземную операцию на южную часть сектора газа.

Москва, Наталья Петрова

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