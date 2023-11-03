Израильские военные начали захват города Газа

Израильские военные зачистили окраины города Газа и продвигаются вглубь, заявил официальный представитель израильских вооруженных сил Даниэль Хагари.

Он подтвердил, что Израиль считает Газу центром движения ХАМАС и не намерен прекращать боевые действия. «О прекращении огня в настоящее время вообще речь не идет», – приводит слова Хагари телеканал Al Jazeera.

Военные объявили об уничтожении 130 боевиков и подтвердили гибель 19 израильских солдат после начала наземной операции. Еще четверо военных убиты в перестрелке с палестинскими вооруженными группировками в секторе Газа. С 7 октября израильская армия лишилась более 335 солдат.

ЦАХАЛ продолжает настаивать, что главная задача наземной операции – освобождение заложников. Тот же повод используют США для полетов своих дронов над сектором Газа. Американские чиновники подтвердили, что беспилотники США уже неделю летают над анклавом.

Военно-политический кабинет министров Израиля решил разорвать все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих депортируют из страны, финансирование через Палестинскую национальную администрацию будет остановлено.

Эксперт предупредил, что военная операция Израиля не сможет уничтожить всех боевиков ХАМАС. Агрессивными действиями Тель-Авив сейчас создает больше террористов, чем уничтожает.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

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