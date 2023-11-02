В США заявили, что Израиль сейчас «создает» больше террористов, чем убивает

Израиль не сможет уничтожить всех боевиков ХАМАС ни ракетными ударами, ни сухопутной операцией, считает профессор политологии в Чикагском университете Роберт Пейп. Страдания мирных граждан только сильнее сплотят население Газы с ячейками террористов.

«Стратегия Израиля вряд ли сработает. Израиль, вероятно, уже производит больше террористов, чем убивает. Альтернатива есть: начать процесс создания палестинского государства и жизнеспособной политической альтернативы ХАМАСУ», – приводит слова эксперта телеканала CNN.

Пейп напомнил, что Израиль и США уже проводили крупные военные операции для уничтожения угрозы, но это привело к появлению «гораздо большего числа террористов, часто в течение нескольких месяцев».

Для победы над движением ХАМАС нужно вбить клин между ним и простыми гражданами. Но Израиль начал военную операцию, а политические решения отложил. При этом Тель-Авив не намерен устанавливать свою власть в секторе Газа после победы над боевиками.

«Что помешает ХАМАС 2.0 заполнить вакуум власти? Единственный способ нанести террористам долгосрочный ущерб – это многолетняя кампания с непрерывными точечными атаками на установленных террористов вместе с политическим давлением на местное население, из которого они выходят», – заявил профессор.

Правительство Израиля признало, что операция против ХАМАС принесет «много боли», но ее все равно проведут, потому что евреи – боевая нация.

Чикаго, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»