Израиль разорвал все контакты с сектором Газа

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ночь на пятницу, 3 ноября, сообщила, что военно-политический кабинет министров страны принял решение разорвать все контакты с сектором Газа, включая депортацию палестинских рабочих и прекащение финансирования через Палестинскую национальную администрацию, – передают израильские СМИ.

В сообщении, распространенном канцелярией израильского премьера, говорится: «Израиль прекращает все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих из Газы больше не будет (в Израиле), а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу. Прекращается финансирование через Палестинскую национальную администрацию (ПНА). Из денежных переводов Палестинской автономии будут вычтены все средства, предназначенные для сектора Газа в дополнение к осуществляемому в соответствии с законом вычету средств, выплачиваемых террористам и их семьям».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»