Американская подлодка с «Томагавками» вошла в персидский залив

Атомная подводная лодка США Florida с крылатыми ракетами «Томагавк» прибыла в Персидский залив для устрашения Ирана, пишет Bloomberg со ссылкой на американское Минобороны.
«Пентагон разместил АПЛ USS Florida в районе Персидского залива в качестве демонстрации США силы для сдерживания Ирана», – говорится в статье.
АПЛ Florida дополнит американские силы в регионе, представленные двумя авианосцами: «Джеральд Форд» и «Дуайт Д. Эйзенхауэр». США также отправили на Ближний Восток 300 военных для «сдерживания» и укрепления возможностей Штатов в сфере обороны.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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