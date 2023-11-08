Во Франции четыре медсестры пострадали от нападения пьяной пациентки

Во Франции женщина попала в больницу и напала на медсестер. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в городе Арль. 36-летняя пациентка поступила в приемное отделение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Женщине не понравилось, как ей оказывали медицинскую помощь, она проявила агрессию по отношению к медработникам. Двух медсестер пациентка избила, еще двоим угрожала расправой.
Утихомирить дебоширку смогли лишь полицейские, которые ее задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.
Париж, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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