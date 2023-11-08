Число погибших в Газе палестинцев превысило 10,5 тысячи человек

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа палестинцев достигло 10 569 человек. В опасности оказались не только местные жители, но и сотрудники Красного Креста, доставлявшие медикаменты в палестинскую больницу – колонну обстреляли.

Из общего числа погибших 4 324 – дети, еще 2 823 – женщины, следует из данных палестинского Минздрава. Порядка 26 475 человек ранены или получили травмы. Как минимум 2 550 человек числятся пропавшими без вести, в их числе 1 350 детей. С 7 октября на территории анклава убиты 193 медработника, 45 машин скорой помощи больше не могут выходить на линию.

Только за минувшие сутки убиты 214 палестинцев. 17 человек погибли в результате авиаудара по дому в лагере беженцев Нусейрат, многие находятся под завалами. В лагере беженцев Джабалия 15 человек убиты в результате предрассветного авиаудара Израиля. Четверо палестинцев стали жертвами снаряда, угодившего в жилой дом в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что его колонна с гуманитарной помощью попала под обстрел в городе Газа. Водитель одного из грузовиков ранен, две машины повреждены.

В грузовиках находились медикаменты для больницы Аль-Кудс. Когда обстановка успокоилась, лекарства все же довезли до пункта назначения. На обратном пути к КПП «Рафах» сотрудники МККК сопровождали шесть машин скорой помощи с тяжелоранеными пациентами.

Организация заявила, что не знает, кто вел огонь по колонне, но призвала обе стороны соблюдать безопасность гуманитарных работников «в соответствии с международным гуманитарным правом», передает телеканал Al Jazeera.

Страны «Группы семи» призвали ко временному прекращению огня в конфликте между Израилем и движением ХАМАС. Пауза нужна для доставки в сектор Газа гуманитарных грузов, отмечается в декларации.

Москва, Наталья Рязанова

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