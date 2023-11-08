Страны G7 продлили заморозку активов РФ, но не договорились о санкциях по алмазам

Страны «Группы семи» подтвердили дальнейшую заморозку российских активов. Но переговоры по алмазным санкциях прошли без результата: семерка договорилась лишь «активизировать консультации».

В Японии проходит встреча министров иностранных дел стран «Группы семи», которые утвердили совместную декларацию.

«Мы вновь подтверждаем, что суверенные активы России, находящиеся в наших юрисдикциях, останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит ущерб, который она нанесла Украине. Мы предпримем дальнейшие действия для предотвращения уклонения и обхода наших мер против России», – говорится в документе.

Страны G7 ищут новые способы помешать России пополнять бюджет. Они надеются, это помешает проведению СВО по защите населения Донбасса. В числе обсуждаемых санкций – запрет на экспорт российских алмазов. Но эта мера осталась на этапе обсуждения.

«С целью снизить доходы России от ее экспорта мы намерены активизировать консультации по энергетике, металлам, а также неиндустриальным алмазам, которые добыты, обработаны или произведены в России», – гласит декларация.

Главы МИД G7 пообещали еще больше затруднить доступ России к критически важным технологиям и товарам и координировать свои действия в этой сфере.

Также в декларацию участников саммита «Группы семи» включен призыв ко временному прекращению огня в конфликте между Израилем и движением ХАМАС. Пауза нужна для доставки в сектор Газа гуманитарных грузов, отметили министры.

Токио, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»