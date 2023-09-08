российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 сентября 2023, 11:29 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

ЕС работает над санкциями против алмазной отрасли России

Фото: freepik

Страны Евросоюза усиленно работают над санкционными мерами в отношении российской алмазной отрасли. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в столице Индии.

«Мы также усиленно работаем по итогам ряда предыдущих встреч [над санкциями] в отношении алмазной отрасли», – сказал Мишель (цитата по ТАСС), подчеркнув, что в этой сфере «должно быть сделано больше».

Глава Евросовета также отметил, что страны ЕС стараются пресечь обход уже введенных в отношении России санкций, назвав это крайне важной работой.

Ранее газета The New York Times сообщала, что входящие в «Большую семерку» (G7) и Евросоюз страны планируют полностью запретить импорт российских алмазов. В случае введения подобных рестрикций доступ на рынки Европы и Северной Америки будет закрыт не только неограненным алмазам, но и камням, прошедшим обработку в Бельгии, Индии и других странах.

В 2022 году США запретили покупку неограненных алмазов из России, а также алмазов, ограненных в РФ. Однако такая мера оставляла возможности для обхода ограничений, указывает издание. ЕС не удалось ввести рестрикции в отношении российских алмазов из-за позиции Бельгии, в экономике которой торговля драгоценными камнями играет важную роль.

Нью-Дели, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Глава ЕК решила надавить на ОАЭ за помощь России в обходе санкций – СМИ / Суд в ЕС впервые отменил персональные санкции против российского бизнесмена / Европа сократила импорт из России на 84% – данные Евростата / В США готовятся передать Украине $1 млрд российских активов / Посольство РФ назвало циничными попытки США оправдать новые санкции заботой о детях / США ввели санкции против детского центра «Артек» и матери главы Чечни / Байден объявил о новых антироссийских санкциях / Премьер-министр Канады объявил о новых санкциях против России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Санкции против России,