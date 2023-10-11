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Среда, 11 октября 2023, 16:03 мск

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Запад создает систему отслеживания российских алмазов, чтобы запретить их

Фото: Freepik

Западные страны разрабатывают систему отслеживания российских алмазов, чтобы ввести новые санкции. Об этом завил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

«Мы хотим, чтобы российских алмазов более не было на рынке. Лучший способ добиться этого – создать систему отслеживания происхождения», – отметил бельгийский премьер.

По его словам, разработкой занимаются Евросоюз и страны «Большой семерки». «Мы приблизились к созданию этой системы», – заверил де Кроо.

Ранее сообщалось, что входящие в G7 и ЕС страны планируют полностью запретить импорт российских алмазов. В случае введения подобных рестрикций доступ на рынки Европы и Северной Америки будет закрыт не только неограненным алмазам, но и камням, прошедшим обработку в Бельгии, Индии и других странах.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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