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Пятница, 19 мая 2023, 08:31 мск

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Евросоюз намерен ограничить торговлю российскими алмазами

Фото: freepik.com

Евросоюз планирует ограничить торговлю российскими алмазами в рамках усиления санкций, введенных в отношении России. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе брифинга в Хиросиме перед саммитом «Большой семерки» (G7), передает Bloomberg.

«Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы не вечны», – сказал он.

Как отмечает агентство, для введения запрета на торговлю алмазами из России потребуется поддержка всех государств-членов ЕС. Бельгия при этом заявила, что поддержит инициативу, но только в том случае, если ограничения будут одобрены на уровне G7.

Глава Евросовета также сообщил, что дискуссия по поводу 11-го пакета антироссийских санкций продолжается. По его словам, ЕС сейчас работает над тем, чтобы закрыть лазейки в действующем санкционном режиме и продолжать «отрезать Россию от критических поставок».

Ранее об эмбарго в отношении российских алмазов объявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, Лондон также прекратит импорт меди, алюминия и никеля из России.

Кроме того, Великобритания вводит санкции еще против 86 физлиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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