G7 ужесточит доступ России к мировой финансовой системе и продолжит «закручивать гайки» по другим вопросам

Представитель администрации США высокого ранга в четверг, 18 мая, на специальном телефонном брифинге, посвященном участию президента США Джо Байдена в совещании Группы семи (G7), заявил, что «Большая семерка» примет на саммите в Хиросиме решения об ужесточении доступа России к мировой финансовой системе и продолжит «закручивать гайки» в отношении России по многим другим вопросам, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский чиновник сказал: «Завтра вы увидите новые шаги, которые делаются для того, чтобы изолировать Россию в экономическом плане, ослабить ее способность вести войну. Вы увидите дополнительные обязательства на этот счет в заявлении G7 по поводу Украины».

«Вы увидите, во-первых, некоторые существенные усилия, направленные на то, чтобы ударить по способности России получать ресурсы для ее войны. Во-вторых, вы увидите усилия, нацеленные на то, чтобы закрыть лазейки, позволяющие обходить ограничительные меры. В-третьих, вы увидите дальнейшие шаги, призванные уменьшить зависимость от российских энергоносителей. В-четвертых, вы увидите дальнейшие усилия по ужесточению доступа России к международной финансовой системе. В-пятых, вы увидите подтверждение обязательства сохранять суверенные активы России обездвиженными до конца войны. Будут предприняты действия для того, чтобы подкрепить эти принципы. Они будут изложены в заявлении по поводу Украины».

«Наша приверженность закручиванию гаек в отношении России остается столь же твердой, как в прошлом году», – заявил представитель американских властей.

Вашингтон, Иван Бабурин

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