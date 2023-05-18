Вашингтон расширяет секторальные санкции в отношении России

Представитель администрации США высокого ранга в четверг, 18 мая, на специальном телефонном брифинге, посвященном участию президента США Джо Байдена в совещании Группы семи (G7), заявил, что Соединенные Штаты приняли решение расширить свои секторальные санкции в отношении России, а также внести в черные списки дополнительно более 300 фигурантов и отрезать от американского экспорта еще 70 структур, связанных с Россией, – сообщают СМИ.

Выступая перед журналистами, представитель Белого дома сказал: «Все члены G7 готовы вводить новые санкции и ужесточать экспортный контроль в отношении России. Не буду вдаваться в подробности того, что предпринимают партнеры. Но США обнародуют существенный собственный санкционный пакет. Мы усиливаем экономическое давление на Россию».

«Мы продолжим ужесточать режим экспортного контроля, чтобы еще больше осложнить России возможности поддерживать свою машину войны. Это, помимо прочего, означает масштабное ограничение категорий импортируемых Москвой товаров, имеющих ключевое значение на поле боя, а также отрезание примерно 70 структур в России и третьих странах от американского экспорта, включение их в черный список Министерства торговли США. Более того, мы объявим о введении американских санкций в отношении более чем 300 физических лиц, организаций, морских и воздушных судов. Это будет касаться пресечения обхода санкций, действий финансовых посредников, а также будущих энергетических и добывающих мощностей России, а также других действующих лиц, помогающих поддерживать войну. Это будет включать внесение в черные списки фигурантов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии», – сообщил высокопоставленный американский чиновник.

Представитель администрации США также заявил, что «Соединенные Штаты расширят свои санкционные полномочия на дополнительные сектора российской экономики, имеющие ключевое значение для ее оборонно-промышленного комплекса, введут новые запреты, чтобы не допустить извлечение Россией выгоды из наших услуг. В рамках этих усилий мы предпримем шаги, чтобы еще больше сблизить свои действия с теми, которые предпринимаются ЕС и Великобританией, чтобы гарантировать, что в G7 есть настолько тесная координация, насколько это возможно, в ответ на жестокие шаги России. … Новые ограничительные меры США будут призваны, в частности, ударить по способности России производить энергоносители в средне- и долгосрочной перспективе».

Вашингтон, Иван Бабурин

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