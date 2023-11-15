Bloomberg и Reuters сообщили подробности 12-го пакета санкций ЕС против России

Евросоюз в рамках 12-го пакета антироссийских санкций планирует запретить импорт алмазов с 1 января 2024 года, а также ввести запрет на экспорт в Россию станков и деталей к ним, которые «используются для производства оружия». Кроме того, Брюссель намерен запретить поставки в РФ некоторых химикатов, литиевых батарей, термостатов и двигателей для дронов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Также, по сведениям агентства, планируется ограничить импорт российских сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки, фольги, а также чугуна.

При этом проект 12-го пакета санкций включает поэтапное введение запрета на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Запрет согласовывается со странами «Большой семерки» (G7) в рамках усилий по разработке механизма отслеживания алмазов по всей цепочке поставок, пишет агентство.

Документ также содержит меры по усилению ценового ограничения на российскую нефть.

Отмечается, что страны – члены ЕС планируют на этой неделе обсудить эти предложения, которые еще могут измениться до того, как будут утверждены.

Надо отметить, что санкции против российских алмазов обсуждались на недавней встрече представителей G7 в Японии, но ее участники не смогли достичь конкретного решения.

В свою очередь, Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что ЕС расширит санкционный список в рамках 12-го пакета антироссийских рестрикций. По его сведениям, под ограничения попадут 47 физических и 72 юридических лиц из России. Кто именно войдет в «черный» список, не уточняется.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»