Боррель рассказал о 12-м пакете антироссийских санкций

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник, 13 ноября, заявил, что Еврокомиссия в среду, 15 ноября, планирует представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет антироссийских санкций, в который войдут ограничения против российского алмазного экспорта, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава евродипломатии сказал: «Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также меры против обхода санкций. Этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии в среду и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС».

Брюссель, Иван Бабурин

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