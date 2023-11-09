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Четверг, 9 ноября 2023, 12:31 мск

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Китай забрал из американского зоопарка семейство панд

Фото: freepik

Китай забрал из зоопарка Вашингтона семейство панд, жившее там в течение 20 лет. Остальных бамбуковых медведей заберут из США в следующем году.

Стоит отметить, что все панды в мире принадлежат Китаю и не могут быть куплены или присвоены. Пекин сдает медведей в аренду зоопаркам дружественных стран. По словам политологов, отношения США и КНР ухудшились настолько, что панд решили забрать.

Официальная причина – истек срок соглашения. Две панды со своим двухлетним детенышем отправились в Поднебесную. В зоопарках США остаются еще четыре панды. Их увезут на родину в следующем году.

В прошлом году сенатор Нэнси Мэйс внесла в Конгресс законопроект, который может лишить Китай монополии на разведение панд. Американские политики считают, что эти животные в качестве символа смягчают авторитарный образ КНР и служат прикрытием для нарушений прав человека.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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