США хотят законодательно лишить Китай монополии на разведение панд

Власти США рассматривают возможность лишения Китая монополии на разведение панд. В Вашингтоне считают, что эти животные в качестве символа смягчают авторитарный образ КНР и служат прикрытием для нарушений прав человека.

Законопроект, внесенный в Конгресс республиканкой Нэнси Мэйс, призван положить конец многолетней практике предоставления панд в лизинг, пишет РИА «Новости». В настоящее время Китай, отправляя панд в зоопарки мира, обязывает вернуть детенышей, если они появятся, на родину бамбуковых медведей. Таким образом, ни одно государство не сможет вывести свою популяцию панд.

В статье, опубликованной в The New York Times, говорится, что панды не должны ассоциироваться только с Китаем. Как известно американцы давно настаивают на том, что в КНР нарушаются права человека и действует авторитарный режим, а безобидные большие панды, которые всем своим видом только и могут делать, что умилять посетителей зоопарков, не подходят на роль главного символа этой жуткой, по мнению американцев, страны.

По всей видимости, проект Нэнси Мэйс задуман как поправка, добавление к большому законодательному документу администрации Джо Байдена – «Акту о конкуренции с Америкой – 2022», который пока только пишется.

Вашингтон, Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»