Беспорядки в Бангладеш могут оставить магазины одежды по всему миру без товаров

В города Бангладеш вводят армейские части для разгона демонстраций миллионов бастующих работников текстильной промышленности, которые обшивают до половины магазинов Европы и США.

Протестующие блокируют дороги, атакуют фабрики, забрасывая их камнями. Полиция использует слезоточивый газ, звуковые гранаты и резиновые пули.

В ходе столкновений уже есть жертвы, сообщает BFM.ru. Погибли три человека, несколько участников протестов ранены, по меньшей мере восемь полицейских пострадали.

Минимальная оплата труда в швейной индустрии в Бангладеш сейчас составляет 75 долларов в месяц. Бастующие хотят зарплату в 227 долларов и отказались от повышения до 113 долларов.

Бангладеш – главный производитель одежды брендов Calvin Klein, Wrangler, H&M, Target, Zara, Tesco, Marks & Spencer, Hugo Boss.

Забастовка уже привела к закрытию около 500 фабрик. Проблемы с брендовой одеждой из-за забастовки могут начаться в январе.

Москва, Елена Васильева

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