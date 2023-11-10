США рассказали о согласии Израиля каждый день прекращать огонь

Израиль согласился ежедневно делать перерыв в боевых действиях на четыре часа, сообщили в Белом доме. Эта пауза предназначена на эвакуации палестинцев, передает телеканал Al Jazeera.

Израиль согласился каждый день на четыре часа прекращать огонь, чтобы мирные жители могли эвакуироваться с севера сектора газа в южные районы. Американское сообщение вызвало волну возмущения в регионе.

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС 27 октября. Армия Израиля 4 ноября провела первый танковый рейд на юге сектора Газа.

По данным палестинского Минздрава число убитых жителей сектора Газа выросло до 10 812 человек. Израильские военные более 270 раз атаковали учреждения здравоохранения в анклаве, в результате чего не могут работать 18 из 35 больниц, 51 из 72 клиник первичной медицинской помощи.

По последним сведениям, израильские танки окружают со всех сторон четыре больницы: Аль-Рантиси, Аль-Наср, государственные офтальмологическую и психиатрическую больницы. В том же районе находятся жилые дома и школы. Тысячи пациентов, медиков и мирных жителей оказались в ловушке без воды и еды.

Власти сектора Газа сообщили об израильском ударе по крупнейшей больнице в анклаве – аль-Шифа. В результате погибли 13 человек.

ООН подсчитала, что за месяц палестино-израильского конфликта ВВП Палестины упал на 4,2% или 857 млн долларов. Согласно прогнозу, после второго месяца боевых действий экономические потери составят уже 8,4% или 1,7 млрд долларов, после третьего – до 12,2% ВВП, или 2,5 млрд долларов. Потеряно около 390 тыс. рабочих мест, а уровень бедности может подскочить на 20-45% в зависимости от продолжительности конфликта.

Москва, Наталья Рязанова

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