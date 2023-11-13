Мэра Нью-Йорка заподозрили в коррупции при открытии консульства Турции

Мэра Нью-Йорка Эрика Адамса подозревают в коррупции и оказании помощи Турции в открытии генерального консульства. Об этом сообщает The New York Times.

Дело в отношении градоначальника ведет Федеральное бюро расследований (ФБР). По версии следствия, в 2021 году пожарные Нью-Йорка сослались на проблемы с безопасностью и не позволили ввести в эксплуатацию здание, предназначенное для турецких дипломатов, на строительство которого было потрачено 300 млн долларов.

После победы на демократических праймериз летом 2021 года Адамс связался с Дэниэлом А. Нигро, который в то время возглавлял департамент пожарной охраны Нью-Йорка, и просил позволить турецкому правительству занять здание, хотя бы на временной основе.

«Федеральное уголовное расследование, по крайней мере частично, сосредоточено на том, была ли кампания Адамса в 2021 году в сговоре с турецким правительством, включая его генеральное консульство в Нью-Йорке, чтобы незаконно направлять иностранные деньги в свою казну», – говорится в статье.

Ранее ФБР изъяло гаджеты и мобильные телефоны Адамса. Адвокаты политика заявляли, что мэр сотрудничает с федеральными властями в рамках расследования.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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