«Обезвожены и устали»: МЧС разместило 70 эвакуированных россиян в Каире

Сотрудники МЧС разместили эвакуированных из сектора Газа россиян в одной из гостиниц в Каире. Всех граждан обеспечили водой и питанием, медицинской помощью, сообщили в пресс-службе министерства.

Из 70 эвакуированных россиян 28 – дети.

«Граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, разместили в Каире. Людям оказана необходимая помощь, они обеспечены водой и питанием», – говорится в сообщении.

С россиянами работают медики и психологи. Специалисты сопровождали граждан всю дорогу от КПП «Рафах» до оперативного штаба МЧС. Все покинувшие сектор Газа находятся в нормальном состоянии, но у большинства диагностировали обезвоживание.

«Всех осмотрели, состояние нормальное, в большей степени все испытывают усталость. От обезвоживания страдают почти все прибывшие из сектора Газа: не только дети, но и взрослые», – рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев ТАСС.

Он вместе с коллегами проводил первичный осмотр прибывших и будет сопровождать их на пути в Москву. По его словам, у многих обострились хронические заболевания, но медики обеспечили всех необходимыми препаратами.

Советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов рассказал, что покинувших Газу россиян утром 13 ноября самолетом отправят в Москву.

Обновлено. В Минздраве РФ сообщили, что все 70 эвакуированных из сектора Газа россиян находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к авиаперелету Каир – Москва. В полете их будут сопровождать медики, передает «Интерфакс».

Среди эвакуированных – женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет, самому маленькому ребенку три месяца, уточнили в Минздраве.

Москва, Наталья Рязанова

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