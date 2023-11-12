Россия начала эвакуацию граждан РФ из сектора Газа: анклав покинули более 60 россиян

МЧС России сообщило о начале эвакуации российских граждан из сектора Газа. Россияне уже пересекают пункт пропуска.

«МЧС России совместно с российскими дипломатами организована работа по эвакуации мирного населения из сектора Газа», – сказано в сообщении ведомства в Telegram.

В министерстве отметили, что на протяжении последней недели оперативная группа МЧС согласовывала порядок и маршруты эвакуации россиян, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта.

«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой», – сообщили в МЧС.

Все россияне, пересекшие сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Там им помогут оформить все необходимые документы, уточнили в ведомстве.

Позже МЧС сообщило, что более 60 граждан РФ из сектора Газа пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Каира находятся два российских самолета Ил-76 для эвакуации россиян из сектора Газа.

Напомним, 10 ноября Главное управление погранпереходов в Газе сообщило, что в список иностранцев, которым разрешат перейти границу с Египтом в пятницу через пункт пропуска «Рафах», внесли первых 85 россиян, находящихся в анклаве. Однако, позже спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов уточнил, что 10 ноября пропуск иностранцев через «Рафах» не осуществлялся. Портал Rafah Online сообщал, что работа пункта пропуска была заблокирована из-за отсутствия координации по вопросу перевозки раненых палестинцев из северной части сектора Газа. Власти Газы отмечали, что иностранцев вновь начнут пропускать через «Рафах» 12 ноября.

Москва, Наталья Петрова

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