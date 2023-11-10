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Из сектора Газа эвакуируют первых 85 граждан России

Архив, КПП «Рафах», фото – AFP

Первые 85 россиян, проживающих в секторе Газа, в пятницу покинут анклав. Об этом сообщает портал Rafah Online со ссылкой на данные Управления погранпереходов сектора Газа.

Всем лицам, подлежащим эвакуации, следует прибыть к КПП «Рафах» в семь утра. В списке кроме граждан РФ есть и другие иностранцы.

Накануне сообщалось, что Израиль готов согласовать эвакуацию россиян из сектора Газа в течение двух недель. Дипломаты были шокированы столь длительными сроками. Российские ведомства круглосуточно готовили процедуру вывоза своих граждан, но израильская сторона только давала обещания.

В общей сложности в очереди на эвакуацию находятся около семи тысяч человек. Египетская сторона установила ограничение на прием беженцев из сектора Газа в 500-600 человек в день.

Каир, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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