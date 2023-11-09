Россия шокирована сроком на согласование эвакуации своих граждан из Газы

Российские дипломаты шокированы двухнедельным сроком, в который Израиль готов согласовать эвакуацию россиян из сектора Газа. Российские ведомства круглосуточно готовили процедуру вывоза своих граждан, но израильская сторона только давала обещания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что для согласования эвакуации россиян из сектора Газа через КПП «Рафах» понадобится две недели. Он сослался на установленное египетской стороной ограничение в 500-600 человек в день. Всего в очереди на эвакуацию находятся около семи тысяч человек.

«Мы были по-настоящему шокированы. Это логика, конечно, недопустимая. Последние четыре дня наш посол в Израиле получал обещания от МИД Израиля, что разрешение будет выдано завтра. И так каждый день. Мы надеемся, что все эти сложности, которые нам не разъяснили, будут устранены», – сказала Захарова во время брифинга.

Трансляция велась на сайте МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона поставила перед израильскими коллегами вопрос об эвакуации до последних тяжелых дней. Российские ведомства, включая МЧС, Минтранс, Росавиацию, МИД и российские дипмиссии работали в круглосуточном режиме, чтобы максимально быстро составить списки, согласовать все формальности со своей стороны.

«Для нас задача вызволения всех тех, кто там находится, – приоритетная. Были сформированы списки и переданы израильской стороне. У нас все готово. Сейчас все упирается только в позицию израильской стороны», – сказала представитель МИД РФ.

По данным МИД РФ, около тысячи россиян попросили эвакуировать их из сектора Газа. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ 9 октября сообщил, что начал подготовку эвакуации россиян из Израиля и Палестины.

Москва, Наталья Рязанова

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