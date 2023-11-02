Тысяча россиян попросила эвакуации из Газы – Захарова

Около тысячи россиян попросили эвакуировать их из сектора Газа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия ведет переговоры о скорейшей начале вывода своих граждан из опасной зоны.

«Пока не удается решить вопрос с эвакуацией из сектора Газа обратившихся за помощью соотечественников. Порядка тысячи человек записались в списки на эвакуацию. Мы рассчитываем в ближайшее время завершить все необходимые для организации безопасного прохода на египетскую территорию формальности», – сказала Захарова во время брифинга.

Трансляция велась на сайте МИД РФ.

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ начал готовить эвакуацию россиян из Израиля и Палестины еще 9 октября. МИД РФ продолжает работу с профильными ведомствами и российскими загранучреждениями в Каире, Тель-Авиве и Рамалле для «скорейшего и безопасного выхода российских граждан» из сектора Газа. Россия передала странам-партнерам всю необходимую информацию.

Находящихся в анклаве россиян призвали позаботиться о своей безопасности и внимательно следить за сообщениями российских дипмиссий.

Второй день группы иностранцев выходят из сектора Газа через КПП «Рафах». Руководство анклава ежедневно публикует списки лиц с двойным гражданством или подданством других стран, которым разрешено покинуть регион.

Москва, Наталья Рязанова

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