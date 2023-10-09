МИД РФ начал готовить эвакуацию россиян с Ближнего Востока

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ начал готовить эвакуацию россиян из Израиля и Палестины, сообщило министерство. Россиянам рекомендовали не ходить в людные места и не приближаться к военным объектам.

«Ситуационно-кризисный центр совместно с российскими загранучреждениями в регионе Ближнего Востока прорабатывают эвакуационные мероприятия для граждан РФ и соотечественников», – говорится в сообщении. Объявление распространено также в телеграм-канале представительства РФ в Палестине.

Департамент СКЦ напомнил находящимся на территории конфликта россиянам соблюдать осторожность. Им рекомендовали избегать районов массового скопления людей, не участвовать в публичных акциях и не подходить к военным объектам.

Минобороны Израиля объявило о «полной блокаде» Газы: полном отключении электричества, блокировке подвоза продовольствия и топлива. Израильские военные разбомбили два лагеря беженцев в секторе Газа: Джабалия и Шати. Порядка 50 человек погибли, десятки раненых доставлены в главную больницу города Газа Аль-Шифа, передает Al Jazeera.

Венгрия продолжает вывозить из Израиля граждан Европы. Самолет со 110 гражданами Венгрии, Швеции, Германии и Австрии готовится к вылету, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. С учетом двух прибывших в Будапешт бортов число эвакуированных достигнет 325, написал министр в блоге.

Москва, Наталья Рязанова

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