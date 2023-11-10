Два самолета из России ждут в Каире эвакуированных граждан

Два самолета Ил-76 из России находятся в аэропорту Каира и готовы перевезти эвакуированных из сектора Газа россиян. Получившие разрешение на выход граждане РФ уже прибывают к КПП «Рафах».

«На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа», – рассказал местный источник РИА Новости. По его словам, вскоре с той же целью в Египте приземлится третий российский самолет.

Напомним, самолет Ил-76 МЧС России утром 10 ноября вылетел из Казани с грузом гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Борт уже приземлился в Египте, где передаст груз обществу Красного Полумесяца для доставки в анклав, сообщила пресс-служба МЧС России.

Получившие разрешение покинуть сектор Газа россияне уже подходят к КПП «Рафах», чтобы выйти на египетскую территорию. После пересечения границы эвакуированных встретят российские дипломаты.

Власти сектора Газа опубликовали список иностранцев, которым разрешат перейти границу с Египтом через «Рафах». В список внесли первых 85 россиян, находящихся в анклаве.

Израильские власти заявили российской стороне, что для согласования эвакуации граждан РФ им потребуется две недели, хотя еще накануне они обещали дать разрешение «завтра».

Москва, Наталья Рязанова

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