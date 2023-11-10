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Пятница, 10 ноября 2023, 08:27 мск

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Россия отправила 25 тонн гуманитарной помощи сектору Газа

Фото: МЧС России

Россия отправила еще 25 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Казани, сообщили в министерстве.

В этой партии гуманитарной помощи отправлены портативные печи и продукты питания, средства личной гигиены, пледы, одежда. Самолет Ил-76 вылетел из Казани. Гуманитарный груз доставят в Египет, а оттуда общество Красного Полумесяца отвезет вещи в сектор Газа.

МЧС собрало помощь и организовало доставку по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы министерства Александра Куренкова.

Это уже не первая партия гуманитарного груза, отправленная Россией для населения анклава. 3 ноября самолет МЧС доставил в Египет 28 тонн гуманитарного груза, включая лекарства, перевязочный материал и гемостатические средства.

Казань, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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