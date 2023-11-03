Россия отправила 28 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа

МЧС по указанию президента России Владимира Путина направило два самолета с гуманитарной помощью для сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Самолеты Ил-76 МЧС доставят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочный материал.

Общий вес гуманитарной помощи составляет 28 тонн.

Напомним, в октябре авиация МЧС России доставила для населения сектора Газа 27 тонн продуктов питания.

Ранее сообщалось, что израильские военные замкнули кольцо вокруг города Газа. По последним данным, силы ЦАХАЛ вошли в Газу. По словам представителя израильской армии Даниэля Хагари, боевые корабли и авиация помогают пехоте и бронетехнике наносить удары по командным центрам, местам запуска ракет и другой инфраструктуре ХАМАС.

По информации минздрава анклава, в ходе военной операции ЦАХАЛ в результате бомбардировок сектора Газа уже погибли свыше 9 тысяч палестинцев. Среди жертв 3760 детей и 2326 женщин. Число раненых достигло 32 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

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