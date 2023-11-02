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Четверг, 2 ноября 2023, 14:40 мск

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Число жертв израильских бомбардировок в секторе Газа превысило 9 000

Архив, фото: Reuters

Число погибших в результате израильских ударов в секторе Газа увеличилось на 265 человек – до 9 061. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного представителя минздрава анклава.

«Число погибших возросло до 9061, из них 3760 детей, 2326 женщин. Число раненых достигло 32 000», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по школе при агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Шати и лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. Вторая цель подверглась атаке третий раз за три дня, число погибших и раненых превысило 1000 человек, информировала Al Jazeera.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека накануне заявило, что авиаудары Израиля по лагерю беженцев Джебалия являются непропорциональным ответом и могут быть приравнены к военному преступлению.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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