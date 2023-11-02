В Израиле объявили об окружении Газы

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари в четверг, 2 ноября, заявил, что израильские военные замкнули кольцо вокруг города Газа,– передает израильское издание Ha'aretz.

Как сообщает издание, Хагари заявил следующее: «ЦАХАЛ атакует аванпосты ХАМАС, штабы, пусковые установки и площадки. Прекращение огня пока не обсуждается, этого выражения «на столе пока нет».

«Нам известно, что лидер ХАМАС Исмаил Хания, который живет в Катаре, должен в частном самолете перелететь в Иран. Йеменские хуситы и «Хезболла» в Ливане, которых поддерживает Иран, активизировали обстрелы Израиля в попытке отвлечь ЦАХАЛ от Газы и ХАМАС», – добавил спикер ЦАХАЛ.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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