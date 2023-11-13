До 11 180 человек выросло число погибших под израильскими ударами палестинцев

Число жертв израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 11 180 человек, число раненых – до 28 200 человек. По данным Международный комитет Красного Креста (МККК), порядка 100 тыс. человек на территории анклава нуждаются в еде и чистой воде, средствах гигиены, укрытии.

Палестинское правительство обновило статистику по пострадавшим в результате действий израильских военных. 11 180 палестинцев погибли, в их числе 4 609 детей и 3 100 женщин. Судьба 3 250 человек неизвестна, многие остались под разрушенными зданиями. В списке пропавших около 1700 детей, приводит данные агентство «Анадолу».

Жертвами обстрелов стали 198 медицинских сотрудников, 49 журналистов. При этом, израильские военные удалили из официального блога пост, в котором назвали машины скорой помощи и больницы «террористической инфраструктурой» и «законными военными целями», передает телеканал Al Jazeera.

МККК подсчитал, что с учетом доставленной в регион гуманитарной помощи порядка 100 тыс. жителей сектора Газа нуждаются в еде, питьевой воде, средствах гигиены и укрытии. Организация заявила, что ситуация в Газе находится «на грани гуманитарной катастрофы».

В южной части анклава недостаточно ресурсов, чтобы обеспечить местных жителей и тех, кто бежал из северных районов. Объем получаемой гуманитарной помощи «совершенно недостаточен», пояснили в МККК агентству «Анадолу».

Директор организации Save the Children Джейсон Ли заявил, что сектор Газа становится «детским кладбищем»: каждые 10 минут в результате израильских ударов погибает ребенок.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Израиль к установлению «гуманитарных пауз» для доставки помощи нуждающимся мирным жителям Газы. Он также посоветовал израильским военным «быть сдержанным» при выборе целей во время бомбардировки по сектору Газа, чтобы потери среди мирных жителей были меньше.

Москва, Наталья Рязанова

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