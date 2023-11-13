ЕС призвал Израиль ввести гуманитарные паузы в секторе Газа

«Катастрофическая» ситуация в секторе Газа требует немедленных гуманитарных пауз для доставки помощи, заявил еврокомиссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал его позицию и призвал установить такие паузы как можно скорее.

«Ситуация в секторе Газа катастрофическая и становится только хуже. Необходимо впускать в сектор гораздо больше грузовиков с гуманитарной помощью. Эта помощь затем должна быть распределена по всему сектору Газа, где в ней нуждаются, а для этого срочно надо определить и соблюдать гуманитарные паузы», – сказал Ленарчич журналистам.

Он так же призвал снять блокаду сектора Газа в части доставки топлива, чтобы больницы смогли вновь завести генераторы и возобновить работу. Чиновник подчеркнул, что продолжительность пауз должна быть достаточной для распределения гуманитарных грузов внутри анклава, передает РИА Новости.

Жозеп Боррель заявил, что все члены ЕС поддержали инициативу гуманитарных пауз для доставки помощи нуждающимся мирным жителям Газы.

«Все страны ЕС поддержали требование к Израилю о немедленных гуманитарных паузах. Я подчеркиваю, что речь идет о паузах во множественном числе и о том, что они должны быть объявлены как можно скорее», – цитируют дипломата «Известия».

Боррель призвал Израиль «быть сдержанным» при выборе целей во время бомбардировки по сектору Газа, чтобы потери среди мирных жителей были меньше.

Участники саммита «Группы семи» в итоговой декларации призвали ко временному прекращению огня в конфликте между Израилем и движением ХАМАС. Пауза нужна для доставки в сектор Газа гуманитарных грузов, отметили министры.

Брюссель, Наталья Рязанова

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