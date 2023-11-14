В Техасе самолет столкнулся с автомобилем

В Техасе легкомоторный самолет врезался в едущий по дороге автомобиль. Об этом сообщает Carscoops.

ДТП произошло в городе Мак-Кинни. Самолет Lancair IV-P, прибывший из Мидленда, при приземлении не успел затормозить и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пробив ограждение.

Воздушное судно выкатилось на трассу, где врезалось в автомобиль Hyundai. Предположительно, у самолета отказала тормозная система.

В результате женщина-водитель за рулем легковушки получила травму. Два человека на борту самолета не пострадали. Проводится расследование причин произошедшего.

Остин, Зоя Осколкова

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