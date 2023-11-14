Миллионы жителей Великобритании отключают холодильники в целях экономии

В Великобритании все больше жителей выключают холодильники, чтобы сэкономить на электроэнергии. Об этом пишет The Guardian.

Газета ссылается на исследование благотворительного фонда Джозефа Раунтри (JRF). Согласно данным опроса, около 2 млн домохозяйств выключают холодильники или морозильные камеры в целях экономии средств.

В первую очередь рост стоимости жизни наносит ущерб семьям с низкими доходами, которые не могут позволить себе питаться свежими продуктами и уже имеют задолженность за электроэнергию.

За год счета за электричество в Великобритании выросли почти в два раза. Люди не только боятся включать отопление в своих дома в преддверии зимы, но и стирают одежду вручную, а также чаще живут с выключенным светом и принимают холодный душ.

Лондон, Зоя Осколкова

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