Кембриджский словарь назвал словом года глагол «галлюцинировать»

Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал глагол «галлюцинировать» словом года. Об этом сообщает на сайте организации.

«Сегодня Кембриджский словарь объявляет свое слово 2023 года: галлюцинировать», – говорится в сообщении. Речь идет об определенном значении слова, которое изменилось с развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ). Термин определяется, как создание ИИ ложной информации.

Кроме того, в 2023 году в Кембриджский словарь были включены такие слова и выражения как «большая языковая модель», «генеративный ИИ» и «GTP».

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом года AI (ИИ, искусственный интеллект) – термин, описывающий моделирование умственных функций человека с помощью компьютерных программ.

Лондон, Зоя Осколкова

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