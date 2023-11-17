Число погибших в секторе Газа достигло 11 470 человек

Минздрав Палестины заявил о коллапсе системы здравоохранения в секторе Газа. Большая часть анклава осталась без связи и не может передать данные о пациентах. Число погибших в результате израильских ударов выросло, по меньшей мере, до 11 470 человек.

Агентство «Анадолу» сообщило, что Израиль всю ночь обстреливал разные районы сектора Газа. 11 человек погибли и столько же пострадали в результате попадания снарядов в лагерь беженцев Джебалия. Телеканал Al Jazeera уточнил, что погибли 18 человек. Еще как минимум 10 палестинцев убиты авиаударом по жилому дому к востоку от Хан-Юниса, есть раненые. Израиль отправил ударные беспилотники к лагерю беженцев Дженин, в результате чего три человека погибли, девять ранены, из них двое – в тяжелом состоянии.

Израильские военные блокировали больницу «Ибн Сина» в городе Дженин, сообщил Палестинский Красный Полумесяц. Они в течение часа не позволяли никому выйти из здания, в том числе бригадам скорой помощи. Нескольких медиков задержали.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ старалась избежать жертв среди мирного населения при проведении операции против движения ХАМАС.

«К сожалению, нам это не удалось», – сказал политик в интервью CBS News.

Правозащитники обвинили Тель-Авив в нарушении международного права. По их мнению, Израиль не предпринял адекватных мер предосторожности, чтобы избежать гибели мирных жителей.

Министерство обороны Израиля объявило о захвате западных кварталов города Газа. Теперь ЦАХАЛ начинает новую фазу наземной операции.

Москва, Наталья Рязанова

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