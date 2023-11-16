российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 ноября 2023, 20:45 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В Израиле заявили о захвате западной части Газы

Скриншот видео Al Jazeera

Министр обороны Израиля Йоав Галлант на брифинге в четверг, 16 ноября, заявил, что западные кварталы города Газа захвачены подразделениями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), – передает The Times of Israel.

В ходе своего выступления Галлант сказал: «ЦАХАЛ закончила захват западной части города Газа, очистила зону от любых оперативников и средств ХАМАС. Теперь подразделения начинают новую фазу наземной операции. В ходе обыска больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа сделаны значительные находки».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика,