В Израиле заявили о захвате западной части Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галлант на брифинге в четверг, 16 ноября, заявил, что западные кварталы города Газа захвачены подразделениями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), – передает The Times of Israel.



В ходе своего выступления Галлант сказал: «ЦАХАЛ закончила захват западной части города Газа, очистила зону от любых оперативников и средств ХАМАС. Теперь подразделения начинают новую фазу наземной операции. В ходе обыска больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа сделаны значительные находки».



Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»