Число жертв в секторе Газа выросло до 13 000

Число погибших в результате израильских ударов в секторе Газа достигло 13 тыс. По меньшей мере 12 человек убиты в результате атаки ЦАХАЛ по индонезийской больнице на севере анклава.

По данным палестинского правительства, число жертв в секторе Газа выросло до 13 тыс., среди них 5500 детей и 3500 женщин, 201 медик, 60 журналистов. Ранены уже более 30 тыс. жителей сектора Газа, порядка шести тысяч человек числятся пропавшими без вести.

Около 2,3 млн жителей Газы страдают от голода и жажды, им недоступна медицинская помощь. В анклаве разрушены и повреждены тысячи зданий, включая больницы, мечети и церкви, передает агентство «Анадолу».

Сотрудники индонезийской больницы на севере сектора Газа попросили помощи у мирового сообщества. По их мнению, им грозит участь больницы Аль-Шифа. В результате удара Израиля в больнице погибши 12 человек. Десятки людей пострадали, в их числе два врача.

В здании находятся около 700 человек, включая медперсонал и пациентов. Электричество отключилось после бомбежки, а здание окружили израильские военные, передает телеканал «Аль-Джазира».

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по проекту Иордании о прекращении огня в Газе, но Израиль отклонил этот документ.

Москва, Наталья Рязанова

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