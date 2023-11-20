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Понедельник, 20 ноября 2023, 10:40 мск

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В Турции ищут моряков с затонувшего сухогруза

В Турции затонул сухогруз Kafkametler. Проводится операция по поиску 12 членов экипажа. Об этом сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.

По его словам, судно подало сигнал тревоги в воскресенье. Сухогруз направлялся из Темрюка в порт Алиага в турецкой провинции Измир и перевозил 1542 тонны ферросилиция. В порту Эрегли судно столкнулось с волнорезом и затонуло.

Связь с 12 членами экипажа-гражданами Турции установить пока не удается. Поисково-спасательную операцию осложняют плохие погодные условия. Так накануне волны достигали девяти метров, а видимость местами составляла не больше 25 метров.

Кроме того, из-за шторма под угрозой оказались еще три судна, с которых эвакуировали 25 моряков. На понедельник синоптики объявили оранжевый, предпоследний уровень опасности из-за непогоды в 17 провинциях Турции, в 16 – желтый.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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