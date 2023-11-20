ЦАХАЛ пропустил атаку ХАМАС из-за сексизма в армии – СМИ

Израильские разведчики предупреждали командование о подготовке атаки со стороны боевиков ХАМАС, но их сообщения игнорировали. Все потому, что в разведотряде служили только молодые женщины, пишет Haaretz.

Отдельное подразделение ЦАХАЛ следило за границей с сектором Газа и регистрировало, как боевики тренировались проходить ограждения. Военные сообщали командованию, что у ХАМАС появилось оборудование для отключения камер, а их дроны два месяца кружили над границей сектора. Но предупреждения игнорировались.

«Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что, если бы у этих экранов сидели мужчины, все было по-другому», – приводит издание слова одного из военных.

Военнослужащая Илана рассказала, что боевики ХАМАС построили точную копию наблюдательного пункта для подготовки к штурму. Ее коллега Яра обвинила командиров в том, что наблюдателей не предупредили об угрозе, когда командование признало начало атаки.

«Женщины-разведчики были брошены армией и просто убиты, не имея возможности защититься», – сказала она.

Как сообщал «Новый День», военные Израиля признали, что получали сведения о движениях боевиков ХАМАС, в том числе, за несколько часов до их атаки. Военные приняли эту подготовку за учения и решили не поднимать тревогу. Итогом стало убийство и захват более 200 мирных жителей в качестве заложников. В результате атаки произошла эскалация палестино-израильского конфликта, в котором уже погибли 13 тыс. палестинцев и 1,2 тыс. израильтян.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

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